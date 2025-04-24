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Dün İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Bu depremleri daha hafif artçılar izledi.

Deprem anına dair sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı.

Oyuncu Fulya Zenginer de kamera karşısında çekim yaparken depreme yakalandı.

"FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Zenginer depreme hissettiği anda çocuğunun odasına koştu. Depremin şiddeti kameraya yansırken bir süre sonra telefon sabitlendiği yerden düştü. Zengiler "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…

Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" dedi.