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Oyuncu Gülcan Arslan'ın doğum günü stili! Elbisenin düğmelerini kapatmadı

Oyuncu Gülcan Arslan'ın doğum günü stili! Elbisenin düğmelerini kapatmadı Sosyal medyada yayınladığı her paylaşımıyla olay olan ünlü isim Gülcan Arslan bu defa doğum günü tarzıyla adından söz ettirdi.