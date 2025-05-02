Oyuncu Gülcan Arslan'ın doğum günü stili! Elbisenin düğmelerini kapatmadı

Haber Merkezi
Birçok popüler yapımdan bildiğimiz başarılı oyuncu Gülcan Arslan, son olarak Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi, Kimler Geçti projesinde boy göstermişti.
Magazin dünyasının konuşulan isimlerinden Gülcan Arslan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
DÜĞMELERİ AÇIKTA BIRAKTI
Her adımı adeta olay olan ünlü isim, bu defa doğum günü tarzıyla sosyal medyayı salladı. Yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Gülcan Arslan, gömlek elbisesinin düğmelerini açıkta bıraktı.
Kombinini kovboy potları ile tamamlayan Gülcan Arslan, bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.
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