Oyuncu Hakan Kurtaş takipçilerini geçmişe götürdü: "İyi ki annem ve babam"

"Bir Çocuk Sevdim", "Kimler Geldi Kimler Geçti" projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Hakan Kurtaş, oyunculuk performası kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

TAKİPÇİLER GEÇMİŞE GİTTİ

Aynı mesleği paylaştığı Birce Akalay ile uzun süredir mutlu bir birlikteliği olan Kurtaş, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Hakan Kurtaş, anne ve babasının evlilik yıl dönümünü nostaljik bir paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ"

Anne babasının gelinlik ve damatlıkla çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, "30 Eylül 1986. Annem, babam... İyi ki" notunu düştü. Kurtaş'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.