Oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamile pozu! Pijamasına yorum yağdı
Haber Merkezi

Birçok popüler dizide yer alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim’de Ural Kaspar ile hayatlarını birleştirmişti. Evlendikten sonra ise çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkmıştı.

Bir dönem boşanma iddiasıyla gündeme gelen ünlü çiftten bebek müjdesi gelmişti.

Kız bebek bekleyen Helvacıoğlu, sosyal medyadaki paylaşımlarına devam ediyor. 35 yaşındaki anne adayı, son hamilelik pozlarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı son pozlar, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"GAFFURUM"

Pijaması nedeniyle "Gaffurum" diyen Kaspar’a, güzel oyuncudan "Utanmıyorsun" şeklinde yanıt gelmişti.

ensonhaber icon
Çağla Pınar Yılmaz
Muhabir