Oyuncu Kaan Urgancıoğlu minik oğlu Ardıç'ın son halini paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Kanal D'de yayınladığı dönem reyting rekorları kıran dizi Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda 19 Haziran 2023'te dünya evine girmişti.

ARDIÇ BEBEK

Bir anda evlenerek herkesi şaşırtan oyuncu, nikâh fotoğraflarını Instagram hesabından "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı. Nikâhtan kısa bir süre sonra ünlü çiftten güzel haber gelmişti. Burcu Denizer, Instagram sayfasından karnı burnunda bir karesini paylaşarak, bebek beklediğini doğrulamıştı. Denizer ile Urgancıoğlu'nun bebekleri 9 Aralık 2023'te dünyaya gelmişti. Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini vermişti.

"OTOSTOP ÇEKEN TİMSAHLAR"

Başarılı oyuncu, sevimli oğlu Ardıç'ın son halini Instagram'dan paylaştı.

Urgancıoğlu, kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğraflara 'Otostop çeken timsahlar' notunu düştü.