Oyuncu Mine Tugay tatilde! Bikinili kareleriyle şov yaptı

Sosyal medya paylaşımları ve fit hali ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu 46 yaşındaki Mine Tugay, şimdilerde sıcak havanın tadını çıkarıyor.

'Yaz' notunu düşerek renkli minik bikinisiyle peş peşe pozlar veren Mine Tugay, yine gündem oldu.

Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

CİLDİ HASSAS

Daha önce tatilde görüntülenen Tugay'ın güneşle arası hiç yok. Denize girerken beyaz ve hassas cildi için tüm koruyucu önlemleri alan ünlü isim, güneş gözlüğü ile yüzüyor.

Oyuncu, nedenini soranlara da “Güneş alerjisi beni mahvediyor. Aslında yaz hiç bana göre değil.” yanıtını vermişti.

BESLENME TARZI

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz Etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tercih ediyor.