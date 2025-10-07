Abone ol: Google News

Oyuncu Murat Yıldırım'dan duygulandıran paylaşım! Kızı Miray'ın doğum gününü kutladı

Ekranların en çok kazanan oyuncularından oyuncu Murat Yıldırım ile eşi Iman Elbani'nin kızları Miray 3 yaşına girdi.

Yayınlama Tarihi: 07.10.2025 10:17
Ekranların yeni dizilerinden Güller ve Günahlar'da Serhat karakterine hayat veren oyuncu Murat Yıldırım, özel hayatı merak edilen isimlerden.

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ekim 2022'de ilk kez anne baba olmuş ve dünyaya gelen kızlarına 'Miray' adını vermişti.

3 YAŞINA BASTI

Ünlü çiftin kızı Miray, 3 yaşına bastı. Çift, kızları Miray için doğum günü partisi düzenledi. Yıldızım, kızının renkli doğum gününden kareleri 4,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yayınladı.

"CANIM KIZIM"

Başarılı oyuncu, verdikleri aile pozlarının yer aldığı kareleri "İyi ki doğdun canım kızım" notuyla paylaştı. Takipçileri yorum yağdırdı. 

