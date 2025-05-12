Oyuncu Nesrin Cavadzade iddialı tarzı! Bakan bir daha baktı

Haber Merkezi
En son 'Sandık Kokusu' dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Aynı projede yer alan aşıklar, dizinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamış ve dizi bittiğinde de Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.
Dizi bittikten sonra mutluluk pozları veren ünlü çiftin aşkı kısa sürdü.
TRANSPARAN NESRİN
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade baştan aşağı transparan elbisesiyle dikkat çekti.
Cavadzade'nin cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü oyuncuya yorum yağdı.
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