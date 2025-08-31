Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın acı günü...

Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

SOSYAL MEDYADA ACI HABERİ DUYURDU

Meltem Vural, kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti.

Nilperi Şahinkaya, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"

Oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum.



Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim.