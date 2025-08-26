Oyuncu Özge Borak da üniversiteyi kazandı: "Yolumuz açık olsun"

Ekranların başarılı ve ünlü oyuncularından Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile üniversiteyi kazandığını duyurdu.

2 YILDIR ÇALIŞIYOR

Yaklaşık iki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından YKS’de istediği başarıyı elde eden Borak, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isim, “Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım” diyen oyuncu, paylaşımında tatil yapmadan sürdürdüğü iki yıllık emek sürecine de değindi:

"Aklımda iyisiyle kötüsüyle iki kış, bir yaz boyu olanlar. Bazıları çözüldü, kimini olduğu gibi kabul ettim, duruyor olduğu yerde. Fakat bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu. Tercihler açıklandı ve yeniden öğrenci olma heyecanı sardı. Birçok arkadaşımı ve kardeşimi kutluyorum. Yolumuz açık olsun."