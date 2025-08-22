Oyuncu Özgü Kaya minik bikinisiyle poz verdi! Takipçileri beğeni yağdırdı

İclal Aydın'ın başrolünde yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisiyle ünlenen Özgü Kaya, son dizisinin erken final yapmasının ardından tatil moduna geçti.

MURAT DALKILIÇ'LA AŞK İDDİASI

Soluğu Çeşme'de tatilde alan ünlü ismin adı Murat Dalkılıç’la aşk iddialarına da karıştı.

Özel hayatıyla dikkat çeken güzel oyuncu şimdilerde denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarıyor. Kumsalda uzanırken pozlar veren Özgü Kaya'nın bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Özgü Kaya'ya sosyal medyada, 'Bu nasıl güzellik', 'Güneşten daha çok yakar' gibi yorumlar yapıldı.