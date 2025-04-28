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Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Peker Açıkalın, uzun zamandır hem ekranlardan hem de magazin dünyasından uzak yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren Açıkalın'ın, konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.

Kameralar karşısına geçen Açıkalın, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok." demişti.

Son olarak saçlarını sıfıra vurduran ve bıyık bırakan Peker Açıkalın, paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

"DAMARIMI BULAMADILAR"

Hastane odasından video paylaşan Peker Açıkalın; "Dün akşam damarlarımı bulamadılar. Nasıl bulamadılar, onu da bilmiyorum. İçine girip sondaj yaptılar." diyerek bir açıklama yaptı.

Açıkalın, paylaşımına da; "Hayatı ciddiye almak lazım" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yanındaki kanlı mendil dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri Açıkalın'a yorum yağdırdı.

Peker Açıkalın geçtiğimiz gün de Atatürk'ün portresiyle poz vererek bir paylaşım yaptı ve "Beyin kanaması da geçirsem, kalp krizi de geçirsem, hastanede de yaşasam, yanında milyonlarca kalp var atan, onun için demiş, sana dua etmiş analarımız, dedelerimiz ”ATAM sen kalk da ben yatam. Kurban olsun sana bu vatan." demişti.