Oyuncu Pelin Akil Paris'e gitti! Pozlarıyla büyüledi

Rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmişti. Ünlü çift, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Bir süredir ayrılık iddiasıyla gündeme gelen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde resmi olarak boşandı. Özel hayatının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Pelin Akil, bir markanın davetlisi olarak Paris'e gitti.

PELİN PARİS'TE

Menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığı ileri sürülen Pelin Akil, Paris Moda Haftası’nda ünlü bir modacının düzenleyeceği özel davete Türkiye'den katıldı.

Dünya basınında takip edeceği özel davet için Paris’e giden oyuncu, üç gün boyunca moda haftasını takip edecek ve özel fotoğraf çekimlerine katılacak. Oyuncu, şehrin tarihi sokaklarında çektirdiği yeni fotoğraflarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.