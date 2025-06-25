Oyuncu Rabia Soytürk, tatilde! Sevgilisiyle romantik pozlar verdi

Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla artık gündeme gelir oldu.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk'ün aşkı doludizgin devam ediyor.

Kış boyunca sıkı bir spor programıyla yaza hazır giren ünlü oyuncu, sezonu Bodrum'da açtı.

RABİA TATİLE ÇIKTI

Samet Vuruşan ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu, tatil paylaşımıyla adından söz ettirdi.

AŞKLI POZLAR

İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisinin kendisini öptüğü bir kareyi yayınlayan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.