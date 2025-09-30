Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü! Babaannesi vefat etti

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, haziran ayında dedesi Metin Kaygılaroğlu'nu kaybetmişti.
Metin Kaygılaroğlu'nun vefatı sonrası Balıkesirspor, sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu’na Allah’tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
ACI HABERİ KENDİSİ VERDİ
Dedesinin üzüntüsüyle zor günler geçiren oyuncu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babaannesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uraz Kaygılaroğlu, babaannesinin vefat ettiğini duyurarak "Biriciğim babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir. Cenazesi yarın ikindi vakti Balıkesir Paşa Camii'nden kılınacak namaz ile Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.