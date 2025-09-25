Oyuncu Wilma Elles doğumdan sonra poz verdi! 6 gün sonra aynı yerde

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi'nin velayeti anneye verilmişti.

2022 yılında da avukat Mehmet Şah Çelik ile hayatını birleştiren Alman oyuncu, geçtiğimiz sene ise müjdeli haberi vererek, hamile olduğunu duyurmuştu. Elles, 5 Ekim'de Instagram hesabından nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte yaptığı paylaşım ile kızını kucağına aldığını paylaşmıştı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR"

Instagram hesabından paylaşım yapan 38 yaşındaki güzel oyuncu, dördüncü kez anne olduğunu duyurmuştu. 4. bebeğine Leon Mirza adını verdiğini açıklayan ünlü oyunu, doğum sonrası duygularını şu sözlerle paylaştı: "Allah’a şükür seni sağlam kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet… Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara’ya kardeş oldun."

6 GÜN SONRA

Sosyal medyayı aktif kullanan isim 6 gün arayla aynı yerde fotoğraf çekti. Aradaki fark ise Leon Mirza'nın dünyaya gelmesi oldu.