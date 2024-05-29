Oyunculuk teklifleri geliyor! Survivor Aycan Yanaç'ın son hali gündem oldu Survivor'un unutulmaz isimlerinden Aycan Yanaç, bir etkinlikte görüntülendi. Yanaç, "Oyunculuk teklifi alıyorum ama bana göre değil" dedi.

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Geçtiğimiz ay sevgilisi Zeyd'in Ortaköy'de bir gece kulübünde kendisini aldattığını öğrenen Survivor'ın sevilen yüzlerinden Aycan Yanaç, sevgilisini başka bir kadın ile yakalayınca ortalığı birbirine katmıştı.

Survivor yarışmasından sonra futbol kariyerine devam eden Yanaç, katıldığı etkinlikte son haliyle dikkat çekti.

"Doğallık gitmiş"

Yeni haliyle herkesi şaşırtan Aycan'ı görenler, "Doğallık gitmiş" yorumları yaptı. Ünlü futbolcunun açıklamaları da gündem oldu.

"Oyunculuk teklifi alıyorum"

"Sahada kendimi daha rahat hissediyorum. Oyunculuk teklifi alıyorum ama bana göre değil." diyen Survivor Aycan, yeni sezonda yurt içinden bir takımla devam edeceğini söyledi.

"Çok zamanım yok takip edemedim"

Aycan Yanaç, Survivor hakkında da konuştu ve "Çok zamanım yok, takip edemedim." dedi.