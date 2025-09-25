Ozan Güven yeni sevgili yaptı iddiası! Spiker Damla Uğurtürk cevap verdi

Ünlü oyuncu Ozan Güven’in spiker Damla Uğurtürk ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

İddiaları çıkaran paylaşım Uğurtürk’ün, Güven’in köpeğiyle paylaştığı bir fotoğraf oldu.

Ortaya atılan söylentilerin ardından Damla Uğurtürk, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanlayan Uğurtürk, şu ifadeleri kullandı;

"ADRES VERDİM"

"Uff saçma haber… Ozan sevdiğim arkadaşım, hatta uzun yıllardır dostum. Fenerbahçe seçimi öncesi stadın yakınında oturduğundan, yeni köpeğini görmeye gittim. Ozancığım burada adres verdim gibi oldu ama… Ben de haberciyim, teyitsiz haber yapmam. Haberi yapan arkadaşlara da öneririm."