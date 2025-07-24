Özge Gürel tatile çıktı! Sosyal medyadaki Pozlarına beğeni yağdı

Son dönemin parlayan yıldız isimlerinden ünlü oyuncu Özge Gürel, sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor. Ünlü isim, şimdi de tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Oyuncu çift; Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, tatil sezonunu yurt dışında açan ünlüler arasında yer aldı.

TERCİH FLORİDA

2022'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dünyaevine giren çiftin tatil rotası, bu kez Florida'nın Keywest şehri oldu.

Gürel, tatilde geçirdiği keyifli anları 6.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştı. Gürel, fotoğraflarına; "Sadece Temmuz" notunu düştü.

Eşinin paylaşımlarını yakından takip eden Çayoğlu ise Gürel'in bu paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve fotoğrafların altına; "Seninle hep temmuz" şeklinde romantik bir yorum yaptı.