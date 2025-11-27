Özge Yağız, partnerine aşık oldu! Halit Özgür Sarı ile birlikte iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok popüler projede yer alan güzel oyuncu Özge Yağız, 2023 yılından beri birlikte olduğu meslektaşı Burak Berkay Algül ile ani bir şekilde ayrımıştı.

Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftle ilgili bir iddia gündeme gelmişti. Evlilik yolundayken ayrılan çiftin ilişkisinin ihanetle sarsıldığı ileri sürülmüştü.

YENİ AŞK

Çiftin bu ani ayrılığın nedeninin Yağız’ın yeni rol arkadaşı Halit Özgür Sarı olduğu iddia edildi. Gözleri Karadeniz’ dizisinde başrolleri paylaşan ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Haklarında yeni bir aşk dedikodusu çıkan Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Burak Berkay Algül de biten ilişkisi hakkında sessizliğini koruyor.