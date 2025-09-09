Özilhan'dan zor vazgeçti! Yeniden Yasemin Ergene oldu

Oyunculuğu evlendikten sonra bırakan Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile 2011'de nikâh masasına oturmuştu.

Çift, 2012'de çocukları; Emine'yi, 2013'te ise Ela'yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Evlilikleriyle dikkat çeken çift, 4 Eylül'de boşandı.

MEDENİ ZEMİN

Yasemin Ergene; "14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. O günlerde basında yer alan 'ihanet' ve 'aldatma' içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim. Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim. İzzet ile yollarımızı ayırmış olsak da, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarımızı her zaman ortak bir anlayış ve uyum içinde sürdüreceğiz." demişti.

SİLMEK ZORUNDA KALDI

Ancak Yasemin Ergene'nin boşanmasından 4 gün geçmesine rağmen sosyal medyada 'Özilhan' soyadından vazgeçmediği görülmüştü. Oyuncu, basına yansıyan haberlerden sonra sosyal medyada değişikliğe giderek 'Özilhan' soyadını kaldırdı.