Paris Jackson'ın maddi rahatlığı: “Babamın mirası bana ömür boyu yeter"

2009'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü unutulmaz efsane şarkıcı Michael Jackson, geride milyonlarca hayran, unutulmaz albümler, hafızalardan silinmeyen konserler ve sahne şovları bıraktı.

Çocuk taciziyle ilgili hala aklanmayan ve bu iddialarla hayranlarının kafasında soru işaretleri bırakan ünlü isim, aşk hayatı ve cinsel yaşamı da hep tartışma konusu olmuştu. Yıldız şarkıcıdan geriye üç çocuğu Prince, Paris ve Bigi kaldı. Michael Jackson'ın ilk iki çocuğu (Prince ve Paris) eski eşi Debbie Rowe ile olan evliliğinden, en küçük çocuğu (Bigi/Blanket) ise taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti.

700 MİLYON DOLAR

Babası gibi şarkıcılık yapan Paris Jackson açıklamasıyla gündem oldu: “Babamın mirası bana ömür boyu çalışmasam da yeter” Paris, 700 milyon dolar gibi devasa bir servete sahip.

Michael Jackson’ın kızı Paris’in, babasının mirasından parmağını bile oynatmadan tam olarak 65 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

Zaten büyük bir mirası kardeşleriyle birlikte devralan Paris Jackson Michael Jackson’ın ölümünden sonra da telif hakları sayesinde giderek büyüyen bir servete sahip oldu.