Pelin Akil ve Anıl Altan, kızlarının doğum günü için buluştu

Haber Merkezi
'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikâh masasına oturmuş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.
Evlilikleriyle dikkat çeken Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin boşanacağı iddia edilmişti.
DOĞUM GÜNÜ KARESİ
Uzun süredir boşanma iddiaları ile gündemden düşmeyen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızlarının doğum gününde bir araya geldi.
Akil kızı Lina’yı kucağında tutarken, Altan’ın Alin’le mumları ayrı pastalarda üflemesi dikkat çekti. Birlikte görüntü vermeyen ikilinin bu anlarına yorum yağdı.
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