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Pelin Akil ve Anıl Altan, kızlarının doğum günü için buluştu

Pelin Akil ve Anıl Altan, kızlarının doğum günü için buluştu Boşanacakları iddia edilen magazin dünyasının ünlü çifti Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina’nın doğum günü kutlamasında görüntülendi.