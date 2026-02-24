Pelin Karahan boşanıyor! Menajerinden açıklama geldi

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, 2014 yılında evlenmişti.12 yıldır evli olan ünlü çiftten kötü haber geldi.

12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan ünlü oyuncu, Güntay'dan boşanma kararı aldı.

Çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öğrenildi. Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz; "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz." dedi.

İkinci evliliği de biten Pelin Karahan, 2011-2013 yılları arasında da Erdinç Bekiroğlu ile evlilik yaşamıştı.