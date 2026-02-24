Oyun iptal! Evrim Alasya ve Kerem Alışık ayrıldı

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, birlikte ‘Aşk Biter mi?' tiyatro oyununda oynayan Kerem Alışık’la aşk yaşıyordu. Aşkını gözlerden uzak yaşayan çiftten, hayranlarını üzen haber var.

OYUN DA BİTTİ

Kerem Alışık ve Evrim Alasya, 1,5 yıldır süren birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. 15 gün önce ayrılan ikili, kapalı gişe oynayan 'Aşk Biter mi?' adlı tiyatro oyununu da iptal etti.

"YAKIŞIR"

Öte yandan ayrılık haberleri duyulmadan hemen önce Kerem Alışık'ın, seksi bir kadını Instagram hesabında RT ettiği dikkat çekti. Evrim Alasya ise bunun üzerine "Yakışır" yazdı.