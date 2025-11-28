Pınar Altuğ, geçmişe götürdü! 32 yıl önceki halini paylaştı

- Pınar Altuğ, 19 yaşındaki halini sosyal medya hesabında paylaşarak gündem oldu.
- Uzun bir süredir oyunculuğa ara veren Altuğ, eski fotoğrafıyla dikkat çekti.
- Yayınladığı fotoğraf, kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Tekrarları hala severek izlenen unutulmaz yapımlardan "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, artık sadece sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
32 YIL ÖNCE
Oyunculuğa uzun bir ara veren Instagram'dan sık sık paylaşım yapan Altuğ, son olarak yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Altuğ, 32 yıl önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
"19 YAŞINDAKİ PINAR"
Altuğ'un "Buyurun size 19 yaşındaki Pınar" notuyla yayınladığı kare kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.