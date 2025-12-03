Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan dikkat çeken video! Soğan yüzünden tartıştılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır mutlu bir evlilik sürdürmelerine rağmen aralarındaki yaş farkı yüzünden hala tartışma konusu olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, birlikte kamera karşısına geçti.

Ünlü çift, birlikte kameraya ilk kez bu kadar samimi ve gündelik bir video ile çıktı. Eğlenceli anlarla dolu video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

EV HALİ

Paylaşımda ünlü çiftin ev hali ve ettikleri sohbetler izleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Videoda, Yağmur Atacan'ın mutfağa girdiğini ve genelde soğanları kendi kestiğini söylediği ifadelerin ardından Pınar Altuğ'dan güldüren tepki geldi.

"OĞLUM"

Altuğ, eşinin söylediği ifadeye karşılık olarak "Oğlum ben donmuş soğan kullanıyorum." diyerek tepki gösterdi. Çiftin bu anlarına takipçileri yorum yağdırdı.