Pınar Deniz, oğuyla yeni kare paylaştı

Kırmızı Oda ve Yargı dizileriyle ününe ün katan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.

Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediklerini müjdeleyen ünlü çift, 31 Mart'ta ilk kez anne baba oldu.

Deniz ile Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi.

TATİLE ÇIKTILAR

Birkaç ay önce minik oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösteren oyuncu çift, tatile çıktı.

AİLE TATİLİNDEN KARELER

Eşi ve oğluyla deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Pınar Deniz, aile tatilinden kareleri gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, sahil kenarında oğluyla ilgilenen eşiyle pozlarını paylaştı.