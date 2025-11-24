Pınar Deniz’den oğlu Fikret Hakan’lı paylaşım geldi

- Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan ile paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
- Nisan 2025'te dünyaya gelen bebeklerine Fikret Hakan adını verdiler.
- Deniz'in esprili "Gel yavrum bir foto" notu takipçilerini güldürdü.
17 Eylül 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da sade bir törenle dünya evine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir süre sonra hayranlarına bebek müjdesi vermişti. İkilinin ilk çocukları 1 Nisan 2025 tarihinde dünyaya gelmişti.
Deniz ve Yıldırım, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen erkek çocuklarına Fikret Hakan adını vermişti.
"GEL YAVRUM"
Pınar Deniz'in esprili şekilde yazdığı 'Gel yavrum bir foto'' notu takipçilerini gülümsetti.