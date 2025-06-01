Prens Harry kamu koruması alamayacak

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra eşi Meghan Markle ile birlikte ABD’ye yerleşen Prens Harry, İngiltere’ye yaptığı ziyaretlerde devlet tarafından sağlanan resmi güvenlik korumasından yararlanmak istedi.

Ancak bu talep, İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

"İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ MÜMKÜN DEĞİL"

Ailesinin güvenliğini tehlikede gördüğünü belirten Harry, İngiltere’ye dönüşlerinin artık mümkün olmadığını vurguladı.

Mahkeme, Prens Harry’nin kraliyet görevlerinden ayrıldığı için kamuya ait güvenlikten faydalanamayacağına hükmetti.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Yaşanan bu gelişmenin ardından Harry'nin ABD'ye geldiği için pişman olduğu ve Meghan ile de bu konuda sık sık tartışıldığı kraliyet kaynakları tarafından iddia edildi.

"ÇOK PRAYA SAHİP OLMAK SUÇLU HİSSETTİRİYOR"

Sussex Düşesi Meghan Markle ise sunuculuğunu üstlendiği podcast programında konuk ettiği iş insanı Sara Blakely ile para konusundaki duygularını paylaştı.

Markle, özellikle kadınlara parayla ilgili konuşmamaları gerektiğinin öğretildiğini belirterek, çok paraya sahip olmanın suçluluk hissi yarattığını söyledi.

"YETERİNCE PARAM OLMAYACAK DİYE DÜŞÜNÜYORSUN"

Markle, podcast yayınında şu ifadeleri kullandı: