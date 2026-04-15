Jason Statham'ın tatil rotası yine Belek

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Jason Statham, tatil için bir kez daha Türkiye’yi seçti. Ailesiyle birlikte Antalya’ya gelen oyuncu, özellikle Belek bölgesinde vakit geçiriyor.

Daha önce de birçok kez Antalya’ya gelen Jason Statham’ın, Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde konakladığı öğrenildi.

Ünlü oyuncunun, çekim dönemlerinde de aynı bölgede kaldığı biliniyor.

SOSYAL MEDYADA TATİL PAYLAŞIMLARI

Tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan Jason Statham, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarda mağara havuzu ve padel tenis oynadığı anlar öne çıktı.

YİNE ANTALYA'YI TERCH ETTİ

Aksiyon yıldızının her yıl tatil için Antalya’yı tercih etmesi, bölgenin uluslararası turizmdeki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.