Prenses Kate Middleton, İskoçya'da tadilat yaptı

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Kanseri yenen Kate Middleton, Kraliyet gezilerine geri döndü

Bu kapsamda da Kate, yeni bir gezi için eşine eşlik etti.

Prens William ile Prenses Kate Middleton, evlilik yıl dönümlerini kutladıkları haftayı İskoçya'da geçiriyor.

Bu, aynı zamanda Prenses Kate'in kanseri yendikten sonra çıktığı ilk uzun süreli gezi oldu.

ÇALIŞANLARA YARDIMCI OLDU

İskoçya'nın Mull Adası'na giden Kraliyet çifti, buradaki halka sıcak temas kurarken ortaya neşeli fotoğraflar çıktı.

Mull Adası'ndaki bir toplum merkezini ziyaret eden çift, duvar resmi boyama ve çivi tabancası kullanma gibi, binanın bazı tadilat çalışmalarına katıldı.

Prenses Kate, eline matkap ve çivi tabancası alarak merkezin tabelasını takmak için çalışanlara yardımcı oldu.

"EŞİMİN ELİNDEN GELMEYEN İŞ YOK"

Prenses Kate'i izleyen Prens William, eşine şaka yaparak; “Aman tetiği çok erken çekme yoksa gezimiz iyi değil, epey kötü hatırlanacak.” dedi. Middleton'ı izleyenlerden biri, William’a dönüp, “Eşinizin elinden gelmeyen bir iş var mı?” diye sorduğunda, William gururla; “Bu soruyu hep duyuyorum ve cevabım hiç değişmiyor.” dedi.

Hem Kate Middleton hem de Prens William, merkezde çocuklar için duvarlara da resimler çizdi.