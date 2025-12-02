Abone ol: Google News

Rapçi Ezhel, Alman vatandaşı oldu

Bir süredir Almanya'da yaşayan rapçi Ezhel, konseri sırasında Alman vatandaşlığı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 17:16
  • Rapçi Ezhel, Almanya konseri sırasında Alman vatandaşlığı aldığını açıkladı.
  • Türkiye'den Berlin'e taşınan Ezhel, müzik kariyerine Almanya'da devam edecek.
  • Hayranları, yeni vatandaşlık haberini coşkuyla karşıladı.

Türkiye'den ayrılıp Almanya'nın başkenti Berlin'e yerleşen Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu, müzik kariyerine yurt dışında devam etmeyi sürdürecek. 

ALMAN VATANDAŞI OLDU

Ünlü rapçi, son konserinde Almanya vatandaşı olduğunu açıkladı.

SAHNEDE AÇIKLADI

Vatandaşlık sürecinin tamamlandığını belirten Ezhel, sahnede "Geçen hafta vatandaş oldum." ifadelerini kullandı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Ezhel'in yeni vatandaşlık duyurusuna hayranları alkışlarla karşılık verdi.

Magazin Haberleri