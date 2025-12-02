Rapçi Ezhel, Alman vatandaşı oldu

- Rapçi Ezhel, Almanya konseri sırasında Alman vatandaşlığı aldığını açıkladı.
- Türkiye'den Berlin'e taşınan Ezhel, müzik kariyerine Almanya'da devam edecek.
- Hayranları, yeni vatandaşlık haberini coşkuyla karşıladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye'den ayrılıp Almanya'nın başkenti Berlin'e yerleşen Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu, müzik kariyerine yurt dışında devam etmeyi sürdürecek.
ALMAN VATANDAŞI OLDU
Ünlü rapçi, son konserinde Almanya vatandaşı olduğunu açıkladı.
SAHNEDE AÇIKLADI
Vatandaşlık sürecinin tamamlandığını belirten Ezhel, sahnede "Geçen hafta vatandaş oldum." ifadelerini kullandı.
ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Ezhel'in yeni vatandaşlık duyurusuna hayranları alkışlarla karşılık verdi.