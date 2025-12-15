Gökhan Özen 4 ay uzaklaştırma kararı aldı! Sosyal medyadan isyan etti

2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret ve iftira içeren paylaşımlar yapan kişiyle başı belada.

Özen, yaptıklarından rahatsız olduğunu öne sürdüğü bir kadın hakkında hukuki yollara başvurdu.

Yaşananlar karşısında çileden çıkan Özen, sosyal medyadan da açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökhan Özen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BUNUN BİR NEDENİ OLMALI"

"5 aydır hayatıma musallat olmuş, hayatımda bir kere bile görmediğim, karşılaşmadığım bir kadının sistematik şekilde planlayıp, yürüttüğü suçlama, kin, nefret, iftira ve hakaretlerine maruz kaldım. Dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma ve yayın yasağı alındı. Bu saatten sonra bu sistematik karalama kampanyasına devam edilirse zorlama hapis bu bir...

"BU İŞLERİ PLANLIYOR"

Aylar süren bu süreçte hep 'Bunun bir nedeni olmalı' dedik. 'Kimse tanımadığı birine bu kadar nefret ve kinle planlı sistematik şekilde saldırmaz' dedik. Araştırdık ve sonunda bulduk. Akılalmaz gerçekleri sizlerle zamanı gelince bir bir paylaşacağım. Bakın neler neler olmuş da haberimiz yokmuş. Bu işleri planlayarak yürütmesi ve 25 yıllık tertemiz ismimi ve itibarımı her gün bitmek bilmeyen bir nefretle zedelemeye çalışması için para karşılığı tutulmuş bu kadın için dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma, yayın yasağı alındı.

Bu pislik zincirlerinde, yalan haberi kaynak, araştırmadan yayan basıncık, haber yapan kuruluş ve şahıs için hukuki yollara başvuruldu. Tekzipleri paylaşacağım. Tekzip etmeyenlere açtığım davaları da..."