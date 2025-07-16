Rapçi Uzi sarışın sevgili yaptı! Yayınladığı video sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz yıl Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen rapçi Uzi, çok konuşulmuştu.

Aleyna Tilki, o dönem "Doğum gününü kutladım, çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız, geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar." demişti.

ARTIK SARIŞIN SEVGİLİSİ VAR

Özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü rapçi, sevgilisiyle adından söz ettirdi. Uzi, sevgilisiyle çektiği bir videoyu sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu.

Sarışın sevgilisine aşk dolu bakışlar atıp öpen Uzi'ye anında yorum yağdı.