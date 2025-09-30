Resmen eridi! Gelin adayı Hanife Gürdal'ın son hali gündemde

İdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medyanın fenomen isimlerinden.

Büyük bir aşkla hayatını birleştiren Kemal Ayvaz'dan tek celsede boşanan Hanife, ayrılık sonrası sitemkar bir paylaşım yaparak şunları söylemişti:

"HAYAT ÇOK GARİP"

"Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! Eğer ben hayrını görüp mutlu olsaydım bugün bunları yazıyor olmazdım, yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım tüm güzelliklerin beni bulacağından yana şüphem yok (benim olan beni bulacaktır) İlk ve son açıklamamdır kendisi Hanife'nin kocası tarafından ilgi görüyormuş gibi değil de bekar bir erkek tarafından ilgi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz."

Sosyal medyada zaman zaman kilo aldığına yönelik yorumlar alan gelin adayı, son pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Bir hayli kilo veren Hanife Gürdal'ı görenler "Boşanma yaramış" yorumları yaptı.