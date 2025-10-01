Ricky Martin son pozuyla şaşırttı! Çıplak fotoğrafı yorum aldı

Dünyaca ünlü yıldızı pop yıldızı Ricky Martin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

ÇIPLAK FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ricky Martin, 53 yaşında olmasına rağmen fit vücudunu sergilediği cesur bir selfie ile sosyal medyayı birbirine kattı. Instagram hikayesinde paylaştığı çıplak fotoğraf ile olay olan şarkıcıya yorum yağdı.

59 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Martin'e yorum yağdı. Ünlü şarkıcı için bu durum, kullanıcıları tarafından “flörtüz dönemi”ne girdiği şeklinde yorumlandı.