Rihanna’nın büyük zararı! 36 milyon dolar kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

3. çocuğunu yeni dünyaya getiren ünlü şarkıcı Rihanna, 36 milyon dolar parasından oldu. İngiltere merkezli şirketi Denim UK Holdings’in yayımladığı finansal raporlara göre bu dev zarar, yıldız ismin başarısız olan moda girişimi Fenty’den kaynaklandı.

Pandemi süreci markayı vurdu; seyahat kısıtlamaları nedeniyle Rihanna, Paris’teki atölyeyi ziyaret edemedi, İtalyan moda evleriyle doğrudan çalışamadı. Sonuç olarak, marka 2021 yılında kapanmak zorunda kaldı.

BAŞARISIZ OLDU

Raporlara göre, Rihanna projeye yaklaşık 35 milyon dolar (29,9 milyon euro) yatırım yaparken, LVMH de benzer bir tutarda katkıda bulundu. Ortak girişimin ticari adı Project Loud France olarak belirlenmişti; bu isim, yıldızın beşinci albümü Loud’a bir göndermeydi. Rihanna, yatırımını Denim UK Holdings üzerinden gerçekleştirerek şirketin yüzde 49,99’luk hissedarı olmuştu.

RİHANNA'NIN SERVETİ

Her ne kadar Rihanna’nın net serveti 1,4 milyar dolar civarında olsa da bu başarısız girişim, sanatçının kariyerindeki nadir mali kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti.

2021’de Rihanna ve LVMH, ortak bir kararla markayı kapattıklarını açıklamıştı.