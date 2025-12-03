Romantizm devam ediyor! Alina Boz ile Umut Evirgen evliliklerinin 2. yılı kutladı Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, gerçek aşkı Alina Boz'da bulmuştu. Evliliklerinin ikinci yıllarını kutlayan aşıklar sosyal medyadan paylaşım da yaptı.