Romantizm devam ediyor! Alina Boz ile Umut Evirgen evliliklerinin 2. yılı kutladı

- Alina Boz ve Umut Evirgen, evliliklerinin ikinci yılını sosyal medyada romantik paylaşımlarla kutladı.
- Çift, mutluluk dolu anlarını Instagram'da yayımladıkları fotoğraflarla takipçileriyle paylaştı.
- Umut Evirgen, Alina Boz'a Paris'te evlilik teklif etmişti.
2023 Aralık ayında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Alina Boz ile Umut Evirgen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
2. YIL KUTLAMASI
Sık sık tatile çıkan aşıklar ikinci evlilik yılını da romantik bir paylaşımla taçlandırdı. Instagram'dan mutluluk dolu anlarını paylaşmaktan çekinmeyen ünlü çift, evliliklerinin üçüncü yılını Instagram'da yayımladıkları romantik fotoğraflarla kutladı.
Aşklarını gözler önüne seren paylaşımlar, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Umut Evirgen, aşk yaşadığı Alina Boz'a Paris'te evlilik teklif etmişti.