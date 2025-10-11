Sabri Sarıoğlu, boşanma iddialarına noktayı koydu

Sabri Sarıoğlu'ndan yaz aylarında üzen haber gelmişti.

Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nu aldattığı kamuoyuna yansımış hatta ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürülmüştü.

"O BİLE UMURSAMIYOR"

Kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, iddiaların ardından yaptığı açıklamada; "Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok.

Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Çift, Instagram'daki paylaşımlarıyla ayrılık dedikodusunu bir kez daha yalanladı. New York'a giden ikili, "Boşanmıyoruz" pozu verdi.