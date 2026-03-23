Safiye Soyman'ın davetsiz misafiri! Evine gelen domuzu beslediği anları paylaştı

Ramazan Bayramı için Bodrum'daki evine geçen Safiye Soyman, kapısının önüne kadar gelen yaban domuzunu besledi.
Bayram tatilinde Bodrum'daki evinde bulunan Safiye Soyman, sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor.
ELLERİYLE DOMUZ BESLEDİ
Soyman, kapısının önüne kadar gelen yaban domuzuyla yaşadığı ilginç anlarla gündeme geldi.
Ünlü sanatçı, domuzu elleriyle beslerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
PANİK YAPTI
Görüntülerde Soyman, domuza ceviz verdi. Oldukça sakin davranan sanatçının, domuzun kendisine doğru yönelmesiyle birlikte kısa süreli panik yaşadığı göründü.
Domuzun üzerine doğru gelmesiyle korkan Soyman'ın hızla uzaklaştığı anlar dikkat çekerken, yaşananlar izleyenleri güldürdü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi