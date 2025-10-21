Sağlık sorunlarıyla gündemde! Murat Dalkılıç 12. kez burun ameliyatı oldu

- Murat Dalkılıç, yanlış yapılan burun ameliyatlarının sonucunda 12. kez bıçak altına yattı.
- Doğuştan gelen burun şekil bozukluğu ve önceki hatalı müdahaleler nedeniyle Dalkılıç, birçok kez operasyon geçirdi.
- Son ameliyatında burun deliklerinde aparat bulunan şarkıcının hali dikkat çekti.
Aşk hayatıyla her zaman gündemde olan ünlü popçu Murat Dalkılıç, yıllardır yanlış burun ameliyatı olmanın mağduriyetini yaşıyor. Daha önce 11 kez ameliyat olan ünlü şarkıcı, 12. kez operasyon geçirdi.
DOĞUŞTAN
Burun kemiklerindeki doğuştan gelen şekil bozukluğu nedeniyle daha önce 10 kez ameliyat geçiren Murat Dalkılıç, 2025’in başında yeniden operasyon geçirdi. 11. kez ameliyat olan Dalkılıç'ın burnu yine istedikleri şekle gelemedi.
12. KEZ OLDU
Daha önce 11 defa burun ameliyatı olan Dalkılıç'ın, 12. kez bıçak altına yattığı öğrenildi. Bir televizyon programında, gündeme gelen ameliyatla ilgili olarak Dalkılıç'ın bir düğünden karesi de yer aldı. Burun deliklerinde bir aparat bulunan Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti.
Murat Dalkılıç, burnuyla ilgili yaşadığı sağlık sorunlarını daha önce şu sözlerle dile getirmişti: "Doğuştan gelen bir rahatsızlığım vardı; burun kemiklerim dışarıya doğru çıkıyordu. Doktor bu kemikleri alırken ne yazık ki kıkırdağımı da aldı. O andan itibaren hayatımın en zorlu dönemi başladı. Vücudumun farklı yerlerinden alınan dokularla burnum sürekli yeniden şekillendirildi."