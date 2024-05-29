Saldırıya uğramıştı! Sanatçı Onur Akay canlı yayında bayıldı Geçtiğimiz günlerde yumruklu saldırıya uğrayan Onur Akay, canlı yayında baygınlık geçirerek yere yığıldı.

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ensonhaber.com

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, dün akşam Instagram hesabındaki bir yayına katıldı.

Saldırıya uğradı

Yaşadığı yumruklu saldırıyı anlatan ve sürekli baş dönmesi yaşadığını dile getiren Onur Akay, canlı yayın esnasında bayıldı.

Program sunucuları ise ne yapacaklarını bilemedi.

Akay’ın canlı yayın yaptığı odanın kilitli olması nedeniyle ailesi tarafından sürekli kapıya vurulunca, Akay kendine geldi ve kapıyı açtı.

Tansiyon yükselmesi

Annesi ve kardeşinin de korku dolu anlar yaşadığı olay sonrası ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. Gözetim altında tutulan Onur Akay’ın, tansiyon yükselmesi nedeni ile baygınlık geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.