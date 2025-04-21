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İHA

Geçtiğimiz yıl klipleri ile gündem olan 'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, bu kez babasına şiddet uyguladığı yönündeki haberler ile gündemde.

Salvo, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra da tahliye olmuştu.

BABASINI DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Skandal olayda Ekincan Arslan, 13 Nisan tarihinde babasına şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan Arslan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu "Sansar Salvo" lakaplı rapçi Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu, şüphelinin olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı, şüphelinin savunmasında suçunu ikrar ettiği ve Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun basit yaralamayla giderilebilecek şekilde yaralandığının belirtildiği kaydedildi.

1 BUÇUK YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüphelinin babasının göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiğinin kaydedildiği iddianamede, şüpheli Ekin Can Arslan'ın "üst soya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.