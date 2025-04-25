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1999 yılındaki depremi Sakarya'da yaşayan Ceylan Ertem, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem sonrası da paylaşım yaptı.

Ertem, Sakarya'da yaşadığı depreme dair yaşadıklarını anlattı.

"TÜKÜRDÜLER"

"Sakarya depreminde geceliklerle şortlarla kaçanların yüzüne tükürüldü ‘deprem sizin yüzünüzden oldu’ diye" diyen Ceylan Ertem şunları aktardı:

"LİNÇ EDİLDİK"

"Babam bir hafta sonra hasarlı binaya girip üstümüze başımıza bir şeyler almak zorunda kalmıştı. Ancak evden çıkarken gitarımı da almış. Beni çok mutlu edeceğini ve onca korkunçluğun ortasında bana ışık olacağını bildiği için. Sırtımızda gitar görenler ‘millet ölmüş siz eğlence peşinde misiniz’ diyerek de linç etmeye kalkmıştı.

(Ben 13 yaşlarımdan itibaren Agorafobi ve panik atak hastasıydım). Sonra kamyonun arkasına birkaç örtü serdi, kapısını kapattı, ben içeride ara ara çalıp söylüyordum, zaten sesim dışarıdan duyulmuyordu bile. Benim için çok önemli bir anıdır."