Şarkıcı Ebru Gündeş'in takıları konuşuldu! Değeri milyonlar ediyor

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isimlerden Ebru Gündeş, her yaptığıyla olay yaratmaya devam ediyor.

Ünlü sanatçı, 2024 yılında nikah masasına oturduğu kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile kısa süre içinde boşanması herkesi şoke etmişti.

"MAVİ HUYDUR BİZDE"

Ayrıldıktan sonra daha sık Instagram hesabında aktif olan Gündeş 2 gün önce yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Mavi tonlarda kıyafetlerle kamera karşısına geçen Gündeş, gönderisine "Mavi de huydur bizde" notunu düşmüştü.

Beğeni yağmuruna tutulan karelerde dikkat çeken bir diğer detay Gündeş'in tercih ettiği takıları olmuştu. Ünlü sanatçının oldukça zarif ama bir o kadar da gösterişli olan takılarının değeri ortaya çıktı.

TAKILARIN DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI

Gündeş'in o gün taktığı takıların toplam değeri yaklaşık 23,8 milyon lira olduğu iddia edildi.

İşte öne sürülen takıların değerleri;

Kolyesi: 150 bin dolar

Çift sıralı kolye: 40 bin dolar

Saat: 86 bin 200 Euro

Tektaş yüzük: 200 bin dolar

Küpeler: 15 bin dolar

Bilezikler: 28 bin + 45 bin dolar