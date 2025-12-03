Şarkıcı Ece Seçkin yeni yıl için evini süsledi! Videoya yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2021'de pilot Çağrı Terlemez ile evlenen şarkıcı ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyanın aktif ünlülerinden.

Seçkin, şimdi de ultra lüks eviyle adından söz ettirdi.

"KİMSE BİZİ GEÇEMEZ"

Yeni yıl hazırlığı yapıp evini baştan sona süsleyen ünlü şarkıcı, o anlarını sosyal medya hesabından 'Kimse bizi yılbaşı süsü konusunda geçemez' notu ile yayınladı.

Seçkin'in lüks evini görenler takipçileri yorum yapmadan geçemedi. 'Bu nasıl ev?', 'evi çok güzelmiş', 'ev değil saray yavrusu' gibi yorumlar yapıldı.