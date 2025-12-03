Abone ol: Google News

Şarkıcı Ece Seçkin yeni yıl için evini süsledi! Videoya yorum yağdı

Yeni yıl hazırlığı yapan ünlü popçu Ece Seçkin şimdi de lüks eviyle dikkat çekti. Yılbaşı hazırlığı yapan ünlü isim, evinin her yerini süsledi.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 15:13
  • Ece Seçkin, yeni yıl için lüks evini baştan sona süsledi.
  • Süsleme anlarını sosyal medyada "Kimse bizi yılbaşı süsü konusunda geçemez" notuyla paylaştı.
  • Takipçileri, Seçkin'in evi için "saray yavrusu" gibi yorumlar yaptı.

2021'de pilot Çağrı Terlemez ile evlenen şarkıcı ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyanın aktif ünlülerinden.

Seçkin, şimdi de ultra lüks eviyle adından söz ettirdi.

"KİMSE BİZİ GEÇEMEZ"

Yeni yıl hazırlığı yapıp evini baştan sona süsleyen ünlü şarkıcı, o anlarını sosyal medya hesabından 'Kimse bizi yılbaşı süsü konusunda geçemez' notu ile yayınladı.

Seçkin'in lüks evini görenler takipçileri yorum yapmadan geçemedi. 'Bu nasıl ev?', 'evi çok güzelmiş', 'ev değil saray yavrusu' gibi yorumlar yapıldı.

