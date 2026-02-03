Şarkıcı Emrah kızını paylaştı! Eleysa 9 yaşında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile hayatını birleştirmiş, çift ilerleyen yıllarda yaşadıkları anlaşmazlıkların ardından yollarını ayırmıştı.

Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu bulunan ünlü şarkıcı, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Instagram'da aktif olan Emrah, son olarak kızı Eleysa'nın yeni yaşını duygu dolu bir mesajla kutlayarak takipçilerini duygulandırdı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL HEDİYESİ"

Instagram hesabında kızıyla bir fotoğraf yayınlayan ünlü şarkıcı, yazdığı şu notla kalplere dokundu:

"Benim güzel kızım, bu şarkı ile sana olan sevgimi dile getirmeye çalıştım. Hayatımın en büyük mucizesi, kalbimin en kıymetlisi Eleysam.. Bugün 9 yaşına girdin. Senin baban olmak hayatımın en güzel hediyesi… Gözlerinin içindeki ışık, gülüşündeki saflık ve kalbindeki güzellik bana her gün yeniden yaşam sevinci veriyor. Sen benim yüreğimin içi, en büyük mutluluğum, en derin aşkım ve hayattaki en değerli hazinemsin. Her adımında yanında olmaktan, seni koruyup sevgiyle büyütmekten gurur duyuyorum.

"İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM"

İyi ki doğdun meleğim… Hayatım seninle anlam buldu. Nice güzel yaşların olsun, hep sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu kal. Babasının biricik prensesi… Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum."