Şarkıcı Feridun Düzağaç kızını paylaştı: "Küçük sevgilim"

"Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi şarkılarla bilinen Feridun Düzağaç, geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmuştu.

Tuba Tanışık ile uzun yıllardır mutlu bir birlikteliği olan ünlü şarkıcının bir kızı daha olmuştu. 56 yaşındaki Feridun Düzağaç, kızına Vega adını vermişti.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Düzağaç'ın küçük kızı Vega, 1 yaşına bastı.

"KÜÇÜK SEVGİLİM"

Ünlü isim, kızına "Küçük sevgilim, ilk yaşın kutlu olsun" diye seslendi.

"ANLAŞTIK"

Ardından bir paylaşım daha yapan Feridun Düzağaç, "Anlaşmamıza göre hep mutlu olacaksın. Çok düşünmeyeceksin baban gibi, mutlu olacaksın. Virgülü, noktayı doğru yerlere koyacaksın" ifadelerini kullandı.

Vega'nın babasına olan benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.

Düzağaç’ın ilk evliliğinden Tuya Naz Düzağaç adında bir kızı daha bulunuyor.