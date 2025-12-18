Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı! Banka hesapları incelendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sahne adıyla 'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti..

Ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

'HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM'

Olayla ilgili araştırma devam ederken adliyeye gelen şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, savcılığa müşteki sıfatıyla 5 saat boyunca 7 sayfalık ifade verdi.

Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede, “Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim.” dediği belirtildi.

KARDEŞLERİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Şarkıcı Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'den şikayetçi oldu.

Tut ile Günyer’in, yeğenlerinin, kardeşlerini miras için öldürdüğü iddiasıyla, avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Güllü'nün kardeşlerinin dosyaya dahil olma isteğinin ise mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

HESAPLARI İNCELENDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan incelemede, Güllü’nün Çınarcık’ta annesinden kalma 2 dairesinin olduğu belirlendi. Savcılık tarafından 50'nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yazışma yapıldı.

SİGORTA ÖDEMESİ YOK

Güllü’nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesinin olmadığı ifade edilirken banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda küçük bir meblağ dışında paranın olmadığı bildirildi.